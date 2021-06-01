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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Руслан Кухарук призвал тюменцев помочь врачам и поставить прививку от коронавируса

Общество, 15:12 20 июня 2021

Руслан Кухарух в Instagram | Фото: Руслан Кухарух в Instagram

Тюменские врачи встречают свой профессиональный праздник на рабочем месте. К сожалению, последние полтора года для многих больничные корпуса, палаты и лаборатории стали передовой сражения с инфекцией. Об этом написал глава Тюмени Руслан Кухарук в День медицинского работника на своей странице в Instagram.⠀

Накануне праздника глава Тюмени ознакомился с тем, как организован процесс вакцинации в передвижных пунктах города. В вакциномобиле, работающем у автовокзала, фельдшер поликлиники №6 Юлия Горбунова рассказала, что желающих поставить прививку с каждым днем становится все больше.

"Дорогие тюменцы, давайте подумаем о том, как сложно нашим медикам, и позаботимся о сохранении и укреплении здоровья родных и близких. Найдите время и сделайте, пожалуйста, прививку!", - добавил Руслан Кухарук и напомнил, что сегодня процесс вакцинации максимально упрощен.

В Тюмени работают десятки передвижных пунктов, руководители организаций могут сделать заявку в поликлинику для вакцинации непосредственно на предприятии. Информация, где в Тюмени делают прививки от коронавируса, размещена на сайте "Территория здоровья".

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# День медицинского работника , Руслан Кухарук

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