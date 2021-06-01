Предприниматели организовали мастер-класс по кубовой набойке для юных тюменцев из многодетных семей

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Мастер-класс по кубовой набойке — старинному традиционному искусству украшения ткани при помощи резных деревянных форм - прошел для детей в Тюмени в рамках акции #Мойбизнеспомогает. В нем приняли участие дети из многодетных и нуждающихся семей, чьи родители находятся в трудном финансовом положении.

Акцию организовали центр "Мой бизнес" Тюменской области совместно с центром "Семья" и региональным отделением организации "Союз женщин России", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Под руководством мастера-ремесленника Вероники Чикишевой дети осваивали технологию набойки и создали платок, заготовку для сумки или интерьерной подушки. Детям предоставили ткань, красители и деревянные штампы. Мастер рассказала ученикам историю кубового крашения, расцвет которого в России пришелся на XVI- XIX века. Кубовая набойка белыми орнаментами на синем фоне традиционно украшала рубахи, сарафаны, скатерти в народном быту. Сейчас подобные изделия можно увидеть очень редко.

"На мастер-классе мы создаем свой волшебный мир на ткани и наполняем его синевой, — рассказала основатель "Пространства традиций "Среда" Вероника Чикишева. — Мастерам очень приятно передавать свой опыт детям, такая работа будет вдохновлять и радовать долгие годы. И кто знает, может кто-то из моих подопечных будет работать над сохранением древней технологии дальше".

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области Александры Князевой, после мастер-класса ребята уходили радостными и заинтересованными.

"О времени, проведенном за работой, они вспоминают уже со знанием дела. Мы очень рады, что наши предприниматели-ремесленники понимают это", — сказала она.

#Мойбизнеспомогает – это благотворительное движение, которое Минэкономразвития России организовало вместе с центрами "Мой бизнес". Его основная цель - приобщить предпринимателей и всех неравнодушных граждан к помощи нуждающимся на региональном уровне.

К акции уже присоединились предприниматели из Тюмени, Тобольска и муниципалитетов. Любая организация может внести свой вклад в развитие детей из многодетных и нуждающихся семей.

Чтобы принять участие в акции в качестве благотворителя, необходимо связаться с организаторами и определить направление помощи. Контакты: +7 (3452) 49-99-44, доб. 242 или +7 919 959 20 07, Александра Князева.