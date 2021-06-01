Эксперты Роспотребнадзора напомнили, как правильно сделать заготовки для длительного хранения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О правильном питании с включением в свой рацион фруктов, овощей, белковых и молочных продуктов, а также зерновых напоминают эксперты Роспотребнадзора в период пандемии. Специалисты рассказали, какой вариант обработки продуктов предпочесть, делая запасы, и как долго может храниться продовольствие.

Фрукты могут быть свежими, замороженными или консервированными. Свежие хранятся меньше всего, поэтому на длительные сроки стоит делать выбор в пользу замороженных или консервированных. Выбирая консервированные фрукты, старайтесь стремиться к вариантам фруктов в собственном фруктовом соку, а не в сиропе. Замороженные фрукты, как и ягоды, подходят для изготовления напитков, например, киселей и компотов, и употребления в качестве десертов. Консервированные фрукты хранятся на полке до двух лет, а замороженные фрукты не портятся до девяти месяцев.

Замороженные овощи являются хорошей альтернативой свежим, так как они сохраняют много пищевых веществ. Однако консервирование тоже может быть удачным выбором. При поиске овощных консервов ищите варианты с меньшим количеством соли и натрия. Овощные консервы не портятся в течение нескольких лет, а замороженные – до года.

Белок содержится не только в свежем мясе и птице, напоминают специалисты. Консервированное и замороженное мясо – это вариант. Если вы ищете растительный белок, выбирайте орехи, семена и бобы. Одна чашка черной фасоли содержит около 15 граммов белка. Арахисовое масло, например, хранится до трех месяцев и содержит около шести граммов белка на порцию.

Зерновые могут долго храниться. При этом срок хранения пшеницы или бурого риса немного меньше, чем у муки, но они имеют более высокую пищевую ценность. Обработанные зерновые, такие как белый хлеб и макароны, имеют меньше пищевых веществ и клетчатки в своем составе. Однако необработанные зерновые, такие как овес или гречка, хранятся дольше, чем обработанные.

Молочная продукция может быть не только скоропортящейся. Например, можно заморозить йогурты и съесть их как прохладное освежающее лакомство. Существуют также некоторые виды молока, способные храниться в закрытом виде длительное время. Но стоит помнить, что после вскрытия упаковки срок годности исчисляется днями.

В рационе стоит уменьшить количество молочных продуктов, которые содержат большое количество жиров, например плавленых сыров, несмотря на то, что они имеют долгий срок хранения. Эти продукты не обеспечат вас кальцием и витамином D, как натуральные, но добавят килограммов.