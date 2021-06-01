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Тюменские студенты помогли высадить хвойную аллею под Тюменью

Общество, 14:15 21 июня 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Хвойную аллею помогли высадить студенты первого и второго курсов Тюменского ГМУ в санатории "Градостроитель". Волонтеры откликнулись на просьбу руководства учреждения, решившего высадить деревья после лесных пожаров, сообщает вуз.

"Я поучаствовала, потому что меня волнует экологическая ситуация в мире, в нашей стране. И пусть одна эта аллея не спасет человечество, но все грандиозное начинается с малого. Будет здорово приехать в санаторий спустя несколько лет и прогуляться среди посаженных нами деревьев. Приятно чувствовать свою причастность к чему-то хорошему и полезному", - рассказала студентка Елизавета Ильина.

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Посадка деревьев улучшит внешний вид территорий лечебно-оздоровительного центра. По мнению студентов-волонтеров, такие мероприятия воспитывают трудолюбие, развивают командный дух и позволяют провести время в хорошей компании на свежем воздухе.

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# посадка леса , Тюменский ГМУ

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