Тюменские студенты помогли высадить хвойную аллею под Тюменью

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Хвойную аллею помогли высадить студенты первого и второго курсов Тюменского ГМУ в санатории "Градостроитель". Волонтеры откликнулись на просьбу руководства учреждения, решившего высадить деревья после лесных пожаров, сообщает вуз.

"Я поучаствовала, потому что меня волнует экологическая ситуация в мире, в нашей стране. И пусть одна эта аллея не спасет человечество, но все грандиозное начинается с малого. Будет здорово приехать в санаторий спустя несколько лет и прогуляться среди посаженных нами деревьев. Приятно чувствовать свою причастность к чему-то хорошему и полезному", - рассказала студентка Елизавета Ильина.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Посадка деревьев улучшит внешний вид территорий лечебно-оздоровительного центра. По мнению студентов-волонтеров, такие мероприятия воспитывают трудолюбие, развивают командный дух и позволяют провести время в хорошей компании на свежем воздухе.