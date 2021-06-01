Вальс выпускников на набережной Тюмени отменили из-за COVID-19

| Фото: Тюменская область во ВКонтакте | Фото: Тюменская область во ВКонтакте

Традиционный "Вальс на набережной", который должны были станцевать выпускники школ города на набережной 30 июня, отменили, сообщает департамент образования Тюмени.

Директор департамента образования Вячеслав Воронцов рассказал, что к выпускному вальсу готовились более 250 пар выпускников, горожане ждали любимое многими мероприятие.

"К сожалению, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет в настоящее время провести такое массовое мероприятие. Принято решение об отмене", - подчеркнул он.

Напомним, выпускной "Вальс на набережной" проводится в Тюмени с 2012 года. В 2021 году мероприятие не состоялось из-за пандемии.