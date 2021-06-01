Вальс выпускников на набережной Тюмени отменили из-за COVID-19
Традиционный "Вальс на набережной", который должны были станцевать выпускники школ города на набережной 30 июня, отменили, сообщает департамент образования Тюмени.
Директор департамента образования Вячеслав Воронцов рассказал, что к выпускному вальсу готовились более 250 пар выпускников, горожане ждали любимое многими мероприятие.
"К сожалению, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет в настоящее время провести такое массовое мероприятие. Принято решение об отмене", - подчеркнул он.
Напомним, выпускной "Вальс на набережной" проводится в Тюмени с 2012 года. В 2021 году мероприятие не состоялось из-за пандемии.