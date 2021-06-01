  • 21 июня 202121.06.2021понедельник
  • USD72,2216
    EUR85,9943
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вальс выпускников на набережной Тюмени отменили из-за COVID-19

Общество, 11:57 21 июня 2021

Тюменская область во ВКонтакте | Фото: Тюменская область во ВКонтакте

Традиционный "Вальс на набережной", который должны были станцевать выпускники школ города на набережной 30 июня, отменили, сообщает департамент образования Тюмени.

Директор департамента образования Вячеслав Воронцов рассказал, что к выпускному вальсу готовились более 250 пар выпускников, горожане ждали любимое многими мероприятие.

"К сожалению, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет в настоящее время провести такое массовое мероприятие. Принято решение об отмене", - подчеркнул он.

Напомним, выпускной "Вальс на набережной" проводится в Тюмени с 2012 года. В 2021 году мероприятие не состоялось из-за пандемии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вальс , выпускники , ограничения , тюменская набережная

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:27 21.06.2021Эксперты Роспотребнадзора напомнили, как правильно сделать заготовки для длительного хранения
11:57 21.06.2021Вальс выпускников на набережной Тюмени отменили из-за COVID-19
11:46 21.06.2021Cертификат после прививки от COVID-19 автоматически выдадут на госуслугах
10:53 21.06.2021Тюменцам в июле пообещали дожди, а жителям Ямала и Югры - засуху