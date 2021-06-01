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В Тюменской области молодые аграрии получают по 300 тыс. рублей подъемных

Общество, 15:32 21 июня 2021

www.tsaa.ru

26 выпускников тюменских учебных заведений, поехавших работать на село в 2020 году получили по 300 тыс. рублей государственной поддержки. На эти цели, сообщает пресс-служба областной думы, направили 7,8 млн рублей.

Субсидия на возмещение затрат по материальному стимулированию закрепления специалистов, окончивших образовательные организации по основным профессиональным программам высшего образования, среднего профессионального образования и заключивших трудовые договоры с организациями агропромышленного комплекса, предоставляется в рамках государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

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# АПК , выпускнили , единовременные выплаты

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