13 выпускников Тюменской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

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13 одиннадцатиклассников из Тюмени, Тобольска и Ишима набрали максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку. В общей сложности свои знания проверили более 7 тыс. выпускников области, сообщает региональный департамент образования.

100 баллов получили выпускники тобольской школы № 7 и ишимской школы №1. В Тюмени максимальный балл получили выпускники гимназий № 16 и 21, гимназии ТюмГУ, лицея № 93 и общеобразовательного лицея ТИУ, средних школ № 22, 25, 70, 73, 89.

Кристина Джаноян, выпускница школы № 89, сдала экзамен на максимальный балл. "Кристина – настоящая труженица, с шестого класса она демонстрировала искренний интерес к гуманитарным наукам. В школе для всех старшеклассников построены индивидуальные траектории с учетом их образовательных потребностей. Доверие и слаженное взаимодействие администрации школы, педагогического коллектива, обучающихся и их семей позволили половине выпускников школы получить более 70 баллов на экзамене по русскому языку", – рассказала учитель русского языка и литературы школы № 89 Тюмени Инна Ханбекова.

По данным начальника Центра оценки качества образования Тюменской области Александра Пахомова, в этом году более 22,3% набрали свыше 81 балла на экзамене по русскому языку. Еще 8,6% сдающих получили более 90 баллов.