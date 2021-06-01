Жителям Тюмени расскажут новые факты о подвиге тыловиков 22 июня

| Фото: скриншот с видео Медиацентр | Тюмень во ВКонтакте | Фото: скриншот с видео Медиацентр | Тюмень во ВКонтакте

Новые факты о подвиге местных тыловиков расскажут на тюменской набережной у "Конторы пароходства" в День памяти и скорби 22 июня в проекте "Индустрия Победы", сообщает медиацентр молодежной политики региона.

По словам организаторов, участники презентации смогут сыграть в новую настольную игру по историческим материалам, посмотреть концерт и получить памятные подарки.

Команда проекта собирает материал о предприятиях, работавших в годы войны на территории Тюменской области, силами центра компетенций "Высота" и общественной организации "Ребячья Республика" при поддержке фонда президентских грантов с 2018 года.