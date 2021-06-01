  • 21 июня 202121.06.2021понедельник
  • USD72,2216
    EUR85,9943
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям Тюмени расскажут новые факты о подвиге тыловиков 22 июня

Общество, 17:41 21 июня 2021

скриншот с видео Медиацентр | Тюмень во ВКонтакте | Фото: скриншот с видео Медиацентр | Тюмень во ВКонтакте

Новые факты о подвиге местных тыловиков расскажут на тюменской набережной у "Конторы пароходства" в День памяти и скорби 22 июня в проекте "Индустрия Победы", сообщает медиацентр молодежной политики региона.

По словам организаторов, участники презентации смогут сыграть в новую настольную игру по историческим материалам, посмотреть концерт и получить памятные подарки.

Команда проекта собирает материал о предприятиях, работавших в годы войны на территории Тюменской области, силами центра компетенций "Высота" и общественной организации "Ребячья Республика" при поддержке фонда президентских грантов с 2018 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День памяти и скорби , предприятия , Тюмень тыловая

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:46 21.06.2021Эксперты ответят на вопросы о качестве хлеба и кондитерских изделий на горячей линии
18:02 21.06.2021Тюменских подростков приглашают на четвертую смену в "Отряды мэра"
17:52 21.06.202122 июня - события дня
17:41 21.06.2021Жителям Тюмени расскажут новые факты о подвиге тыловиков 22 июня