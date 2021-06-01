Житель Тюменской области грозился зарезать сожительницу и ее гостя

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

41-летнего подозреваемого в угрозе убийством сожительнице и ее знакомому задержали в Ялуторовске. Мужчина пришел к возлюбленной помириться, но, увидев у нее в гостях другого, схватился за нож, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Сообщение от местной жительницы о том, что ее дочери угрожают убийством, поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Ялуторовский".

Как выяснили полицейские, ранее сожители расстались и решили некоторое время пожить раздельно. Прошло несколько дней, и мужчина захотел помириться с возлюбленной.

"Вечером он направился к ней домой. В квартире, где проживала сожительница, он встретил мужчину. Приревновав женщину, ялуторовчанин с кухонным ножом в руках стал угрожать убийством своей сожительнице и ее гостю 1985 года рождения. Уладить конфликт удалось после того, как потерпевшая позвонила своей матери и попросила о помощи", — рассказали в областной полиции.

В отношении ранее не судимого жителя Ялуторовска возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.