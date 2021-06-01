Театр на Васильевском: в Тюмени мы сдаем экзамен перед зрителем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь постановок покажут на большой и малой сценах Тюменского драмтеатра актеры санкт-петербургского государственного драматического Театра на Васильевском с 23 по 27 июня.

На пресс-конференции в западно-сибирской столице заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель-директор Театра на Васильевском Владимир Словохотов подчеркнул, что на гастроли приехали основным составом - 75 человек - и с серьезным репертуаром.

"Мы переживали, что из-за пандемии поездку придется отменить. Кроме того, в последний момент заболел актер, задействованный в спектаклях, нас выручит блистательный народный артист России Сергей Паршин. В Тюмень мы привезли лучшее. Некоторые пьесы написаны столетие назад, но актуальны и сейчас в новом прочтении. Прекрасные актерские работы увидят зрители в пьесах современных авторов, - рассказал Владимир Словохотов. - Театр объездил множество фестивалей, награжден высшими профессиональными премиями России, однако сегодня артисты выйдут на сцену и будут сдавать экзамен, как в первый раз".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На большой сцене тюменского театра петербуржцы представят драму "Идиот" Фёдора Достоевского, комедию "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя, трагифарс "Долгий рождественский обед" Торнтона Уайлдера, "Бесприданницу" Александра Островского. Откроет гастроли 23 июня спектакль "Мещане" по одноименной пьесе Максима Горького с участием народного артиста России Юрия Ицкова.

"Произведение грандиозное, после легендарного спектакля Товстоногова в Санкт-Петербурге к нему не обращались 50 лет. Было немного страшно, когда наш главный режиссер Владимир Туманов решил его ставить. Мы посмотрели на пьесу по-другому, рискнули и не прогадали. Играть такой материал - счастье", - сказал Юрий Ицков.

Зрителям предстоит сделать непростой выбор между спектаклями по произведениям классиков и современных авторов: те и другие будут идти в одни дни и начинаться в одно время. На малой сцене тюменцы увидят "Как Зоя гусей кормила" драматурга Светланы Баженовой, премьеру "Семью восемь" Дарьи Слюсаренко и "Петербург" Юлии Тупикиной. На постановку о нескольких поколениях интеллигентов северной столицы 23 июня билеты раскупили в первую очередь.

"Вероятно, название сыграло не последнюю роль: театр из Петербурга привез спектакль "Петербург". Интересны все постановки, но пусть оценку дадут сами тюменцы", - резюмировал главный режиссер камерной сцены Театра на Васильевском Денис Хуснияров.

Свою оценку со знаком плюс или минус тюменских зрителей призывают дать в социальных сетях. По итогам прошлого сезона автора самого интересного отзыва о гастролях санкт-петербургского театра, им оказалась искусствовед из Красноярска, пригласили на театральный фестиваль с полной оплатой проезда и проживания и билетами на все спектакли.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гастроли петербургского театра задумывались как обменные: когда будут сняты ограничения, ответный визит нанесут артисты ТБДТ. Пока же гости отмечают теплый прием сибиряков и творческую атмосферу. По мнению Владимира Скорохотова, тюменский драмтеатр и его труппа - одни из лучших в России.

Для народной артистки Натальи Кутасовой приезд в Тюмень имеет особое значение: 46 лет назад здесь состоялись ее первые гастроли. Ведущая актриса Театра на Васильевском Елена Мартыненко, напротив, в столице Сибири впервые, однако тюменским зрителям знакомы ее работы в кино и сериалах. Активно снимаются и другие участники труппы: Владимир Постников, Светлана Щедрина, Илья Носков.

"В театре одну и ту же роль ты каждый раз играешь по-другому, вкладывая в нее иные переживания. В Тюмени я волнуюсь из-за того, что нового смогу сказать зрителям, и буду рад, если нашу труппу поймут и услышат", - сказал Владимир Постников.

Директор ТБДТ Сергей Осинцев особо подчеркнул, что в театре соблюдают меры профилактики коронавирусной инфекции: работают рециркуляторы воздуха, обрабатываются поверхности, зрителей просят находиться в масках, в залах соблюдается социальная дистанция, почти весь коллектив провакцинирован.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассах театра и на сайте.

Татьяна Ковалева