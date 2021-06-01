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В Тюмени в районе улицы Широтной перекроют три участка дорог

Общество, 08:19 24 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На трех участках перекроют движение автотранспорта в Тюмени в районе ул. Широтной. Причина - реконструкция тепловой сети на проездах к автомобильной дороге по ул. Широтной, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

С 30 июля по 15 сентября движение закроют на выезде на ул. Широтную от здания № 137 по ул. Мельникайте (ТЦ "Южный") и на выезде на ул. Широтную от дома № 17 по ул. Широтной.

С 19 часов 16 июля до 6 часов 19 июля - на автомобильной дороге по ул. Н. Федорова в районе пересечения с ул. Широтной.

С 19 часов 30 июля до 6 часов 2 августа - на автомобильной дороге по ул. 9 Мая и проезде от дома 19а в районе пересечения ул. Широтной

Пути объезда - ул. Мельникайте, межквартальные проезды.

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# ограничение движения

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