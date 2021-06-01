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Жителя Аромашевского района подозревают в расправе над собутыльником

Происшествия, 14:03 22 июня 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

56-летний житель Аромашевского района подозревается в убийстве 62-летнего приятеля. Он зарезал знакомого в ходе застолья, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла в дер. Кармацкая 19 июня. По версии следствия, злоумышленник распивал спиртное с 62-летним собутыльником. "В процессе употребления алкоголя злоумышленник схватил нож и ударил им в спину своего знакомого. От полученного колото-резанного ранения пострадавший скончался на месте", — рассказали в ведомстве.

Мужчина находится под стражей. Следователи выясняют обстоятельства расправы.

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# следователи , убийство

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