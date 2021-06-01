В Тюмени откроется мобильный центр по профилактике детского травматизма

| Фото: сайт комплексной программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Лаборатория безопасности" | Фото: сайт комплексной программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Лаборатория безопасности"

Мобильный центр "Лаборатория безопасности" по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма откроется в Тюмени, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Куратору проекта в регионе - детскому морскому центру "Алый парус" - необходимое оборудование, передвижной комплекс технических и методологических инструментов передадут 24 июня.

Торжественная церемония начнется в 11 часов на площади у здания правительства Тюменской области.

"Лаборатория безопасности" - это специализированный ярко-оранжевый автобус, оснащенный тематическим оборудованием, которое позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать детей поведению на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным. Благодаря этой методике юные участники дорожного движения учатся принимать правильные решения с помощью обсуждения конкретных ситуаций и личного опыта. Мобильность лаборатории позволяет использовать ее в разных населенных пунктах, в том числе самых отдаленных.

Открытие центра стало возможным благодаря всероссийской программе, направленной на снижение числа ДТП с участием детей и подростков. С 2017 по 2020 годы учебно-методические центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма открыли уже в 60 регионах России. В 2021 году к проекту присоединятся еще 25 регионов.

Тюменская область станет 79-ым участником программы. Педагоги "Алого паруса" будут обучать детей и родителей правилам дорожного движения и безопасному поведению.