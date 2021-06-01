Реконструкторы напомнили тюменцам, как началась Великая Отечественная война

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Советско-польская граница, 13-я погранзастава 22 июня в 4 часа утра. Еще накануне вечером люди гуляли, беседовали… А потом началась война. Ужаснувшаяся большая страна узнает об этом из уст Левитана.

Реконструкцию вероломного нападения фашистов на СССР, героическое мужество пограничников показали на площади Памяти в Тюмени.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"За основу взяты реальные исторические события. Это 13-я застава, которая находилась на границе между Польшей и Советским Союзом, она смогла не просто остановить врага, но еще дать контрнаступление", - напомнил руководитель тюменского отделения "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он добавил, что в постановке участвовали 12 человек, фашистов играли профессиональные реконструкторы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Имитация боевого сражения завершилась минутой молчания о погибших в Великой Отечественной войне.

Евгения Тенегина