Подросток без прав катал друга на мотоцикле по Онохино

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летнего подростка, управлявшего мотоциклом с люлькой в с. Онохино Тюменского района, задержали инспекторы ДПС 22 июня. Школьник перевозил ровесника, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Мотоцикл, собранный из запчастей от различной мототехники, принадлежит папе юного водителя. Мужчина купил его в Свердловской области. В ГИБДД транспортное средство не зарегистрировано. По свидетельству жителей села, на нем дети катаются по очереди”, — рассказали в региональной ГИБДД.

Мать юного мотоциклиста пояснила автоинспекторам, что не знала о том, что подросток управляет двухколесным транспортом. Мотоцикл эвакуирован на спецстоянку.

Родителей школьника привлекут к административной ответственности.