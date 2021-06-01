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Подросток без прав катал друга на мотоцикле по Онохино

Происшествия, 17:19 22 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летнего подростка, управлявшего мотоциклом с люлькой в с. Онохино Тюменского района, задержали инспекторы ДПС 22 июня. Школьник перевозил ровесника, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Мотоцикл, собранный из запчастей от различной мототехники, принадлежит папе юного водителя. Мужчина купил его в Свердловской области. В ГИБДД транспортное средство не зарегистрировано. По свидетельству жителей села, на нем дети катаются по очереди”, — рассказали в региональной ГИБДД.

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Мать юного мотоциклиста пояснила автоинспекторам, что не знала о том, что подросток управляет двухколесным транспортом. Мотоцикл эвакуирован на спецстоянку.

Родителей школьника привлекут к административной ответственности.

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# ГИБДД Тюменской области , мотоциклы , подростки

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