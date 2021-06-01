Школу на 60 мест строят в труднодоступной деревне Тобольского района

| Фото: пресс-служба Тобольского района | Фото: пресс-служба Тобольского района

Школа на 60 учебных мест в д. Хмелевой Тобольского района строится по региональной программе замены ветхих деревянных школ. Как сообщает пресс-служба муниципального образования, строители уже утеплили фасад, почти завершили кровельные работы, провели систему водоснабжения и водоотведения, смонтировали пожарные емкости.

В настоящее время на объект ведут тепловые сети и выполняют внутреннюю отделку помещения. Параллельно идет строительство спортивно-игровой площадки и благоустройство прилегающей территории. В завершении здесь высадят 125 саженцев декоративной липы. Школу укомплектуют современной мебелью и оборудованием. контракты на их поставку уже заключены.

"Мы внимательно следим за строительством, регулярно бываем на объекте, несмотря на то, что это труднодоступная территория. Оказываем подрядчику посильную помощь. Все это благотворно сказывается на темпах стройки", - отметил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

| Фото: пресс-служба Тобольского района | Фото: пресс-служба Тобольского района

Отметим, что благодаря реализации этого проекта, 1 сентября 2020 года открыли первую в области модульную начальную школу в д. Епанчиной, а в 2018 году – малозоркальцевскую школу. В настоящее время идет проектирование школы в д. Чебурга.