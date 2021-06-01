Сергей Пересторонин покидает пост директора "ТюменьМедиа"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Директор "ТюменьМедиа" Сергей Пересторонин покидает компанию после 17 лет работы в ней.

Он принял решение не продлевать закончившийся контракт и сосредоточиться на восстановлении после перенесенной коронавирусной инфекции.

"К сожалению, переболеть COVID-19 и выжить после жесточайшего цитокинового шторма было только началом долгого и сложного пути восстановления. А это непросто - да и опасно, как показывает опыт - совмещать реабилитацию с напряженной работой в этот ковидный и выборный год", - отметил Пересторонин.

Он подчеркнул, что его решение было поддержано руководством: "Мои руководители с пониманием отнеслись к ситуации. Мы поблагодарили друг друга за многие годы совместной работы, обсудили планы на будущее".

"Я очень благодарен и сотрудникам агентства, как действующим, так и тем, кто ушел из "Тюменской линии", но навсегда остался ее частью. Мы с вами прошли долгий интересный путь, пережили множество отличных моментов, приобрели неоценимый опыт, стали надежными друзьями. Спасибо за все - и до встречи!", - такими словами Пересторонин обратился к коллективу агентства.

Именно создание сплоченного профессионального коллектива он считает главным итогом своей работы. Пересторонин уверен, что агентство продолжит оставаться генератором важных и интересных новостей, источником оперативной и достоверной информации для каждого.

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский заявил: "Для нашей команды это серьезная потеря. Очень жаль, что эпидемия нанесла удар по нашим общим планам. Главный итог работы Сергея - создание коллектива, который, я уверен, сможет и в новых условиях профессионально продолжить свою работу. Искренне надеюсь, что личная ситуация у Сергея через какое-то время изменится и мы ещё поработаем вместе. Александр Викторович Моор высоко оценил вклад Сергея Леонидовича в развитие сферы информационной политики, накануне ему вручили благодарность губернатора Тюменской области".