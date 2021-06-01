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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

270 тысяч рублей отдала ялуторовчанка за "снятие сглаза"

Происшествия, 18:17 23 июня 2021

департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

Около 270 тыс. рублей перевела мошенникам 23-летняя жительница Ялуторовска, сообщает УМВД по Тюменской области. В одной из социальных сетей ей написала женщина и предложила погадать на картах.

Собеседница убедила ялуторовчанку, что на ней сглаз и предложила "курс очищения". Первый сеанс стоил 200 рублей. Девушка перевела необходимую сумму на банковскую карту гадалки.

Злоумышленница оценила свои услуги в 220 тыс. рублей и попросила золотые изделия потерпевшей. Девушка отправила свои украшения целительнице в Смоленскую область по почте. Когда гадалка вновь попросила перевести ей деньги, потерпевшая поняла, что попалась на уловку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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