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Тюменцы могут стать волонтерами на турнире FIFA Arab Cup 2021

Общество, 09:41 24 июня 2021

fadm.gov.ru | Фото: fadm.gov.ru

Стартовал отбора волонтеров на футбольный турнир FIFA Arab Cup 2021 в рамках программы мобильности волонтеров. Турнир пройдет в Катаре с 1 по 18 декабря 2021 года, сообщает Росмолодежь.

FIFA Arab Cup 2021 – футбольный турнир, в котором принимают участие сборные арабских стран Африки и Азии. Волонтеры, прошедшие отбор по программе мобильности, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения события и обратно. Визовый и консульский сборы, а также питание вне волонтерских смен оплачиваются самостоятельно волонтерами.

Обязательные требования к волонтерам – гражданство РФ, возраст не менее 18 лет (на момент подачи заявки), владение английским языком на уровне Advanced (С1) и выше, наличие действующего заграничного паспорта на момент подачи заявки, наличие высоких достижений в сфере добровольчества. Преимуществом для кандидатов будет знание арабского языка на уровне от Upper-Intermediate (B2).

Кандидатам предстоит пройти онлайн-тестирование на личностные качества, проверку уровня владения английским и арабским языками, интервью по компетенциям (устное собеседование на английском языке и интервью с Оргкомитетом турнира).

Заявки принимаются до 5 июля на сайте. Сроки привлечения волонтеров: с 25 ноября по 19 декабря.

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# волонтеры , футбол

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