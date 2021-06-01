Первый детско-родительский экологический фестиваль развернется в Тюмени осенью

| Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Городской детско-родительский экологический фестиваль пройдет в Тюмени в сентябре, сообщает ТРОО "Центр "Свобода".

Для гостей организуют восемь тематических зон. На образовательной площадке пройдут лекции, презентации, шоу историй от представителей экосообществ области, экоблогеров.

Посетителей ждут творческие мастер-классы по лепке из глины, резьбе по дереву, рисованию на спилах деревьев, посадке микрозелени в горшочки.

На фестивале устроят выставку-ярмарку экотоваров и изделий школьных лесничеств. В зоне экотуризма состоятся презентации туров, эко-квестов и фотовыставка.

Также в программу вошли презентация игровых форм и методов работы с детьми, проведение игр на экологическую тематику.

Тюменцам расскажут, где сдать вторсырье в областной столице, проведут для них мастер-классы по модернизации старых вещей. Желающие смогут обменяться одеждой, игрушками и книгами.

В кинозале покажут фильмы и мультфильмы о природе, экологии, профессиях, связанных с ними, с последующим обсуждением.

Каждый участник в подарок получит мини-книжку об экологичном образе жизни.