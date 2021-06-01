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Проезд Артековский продолжит крымскую тему в названиях улиц Тюмени

Общество, 14:04 24 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проезд Артековский может появиться в Тюмени в районе "Березняковский". Так на заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети предложено отметить 100-летний юбилей Международного детского центра "Артек", который ежегодно посещают 300 юных жителей области.

Название для улицы одобрили не только члены комиссии, но и тюменцы. В свое время из 146 участников опроса, организованного на портале "Я решаю!", 60% проголосовало "за" проезд Артековский.

Улица Артековская уже есть в Москве и Казани. В свое время в честь присоединения Крыма к России в тюменском жилом районе, расположенном на месте упраздненной деревни Казарово, было названо несколько элементов улично-дорожной сети, в том числе улица Крымская и проезды Бахчисарайский, Гурзуфский, Керчинский, Алуштинский, Ялтинский, Джанхойский, Симферопольский.

Новое название появятся на карте города после подписания соответствующего постановления в администрации Тюмени.

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# Артек , улица , юбилей

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