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В Тюмени на улицах Северной и Советской перекроют участки дорог

Общество, 08:12 25 июня 2021

портал "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Участки дорог на улицах Северной и Советской в Тюмени перекроют из-за капитального ремонта тепловых сетей, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

С 3 июля по 24 августа - на автомобильной дороге по ул. Северной на участке от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Елецкой.

С 23 по 26 июля - на автомобильной дороге по ул. Советской в районе пересечения с ул. Северной.

Пути объезда - по улицам Елецкой, Профсоюзной, межквартальным проездам.

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# ограничение движения

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