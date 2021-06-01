В День молодежи тюменцам предлагают онлайн-мероприятия

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в онлайн-акциях в честь Дня молодежи, сообщает городской многопрофильный центр.

Акция "Молодые лица Тюмени" предполагает публикацию рассказа об одном или нескольких молодых жителях города, имеющих достижения в науке, образовании, творчестве, спорте, культуре. Также через посты в социальных сетях можно поздравить как конкретного молодого человека, так и всю молодежь с праздником. Публикацию необходимо сопроводить #МолодыелицаТюмени.

Поблагодарить людей, сыгравших значимую роль в вашей жизни призвана акция "Спасибо, Наставник!". Всем желающим предлагается рассказать о человеке, который сыграл ключевую роль в жизни, внес вклад в становление личности, профессионала. Рекомендуемый хэштег #Спасибонаставник.

Увеличение возрастного ценза молодежи в России до 35 лет привело к тому, что значительно выросло количество молодых семей. Рассказать, как в вашей семье организован досуг призывают в рамках акции "Молодые семьи Тюмени". Поделитесь, как проводите время вместе: смотрите фильмы, ездите на дачу, рыбалку, читаете книги, играете в настольные игры, вместе гуляете по городу или выбираетесь на природу. Давайте вместе узнаем, чем живут тюменские семьи и возьмем опыт друг друга на заметку. Хэштег акции #МолодыесемьиТюмени.

Поделиться своим опытом участия в волонтерских проектах призывают в рамках акции "Pro добро", приветствуется указание ссылки на сообщества волонтерских объединений, в которых состоит рассказчик. Тематическими хэштегами являются #ProдоброТюмень #ВолонтерыТюмени.

В рамках акции "Тюмень. Повод для гордости" жители областной столицы могут признаться в любви городу, прокомментировать, за что они его ценят, что им здесь особенно дорого, чем гордятся. Это могут быть события, тюменские бренды, предприятия и организации, фрагменты истории города и т. д. хэштег #Тюменьгордится.

Свои идеи по организации позитивного досуга для детей и молодежи жителям предлагается озвучить в рамках конкурса "Моя Тюмень". Для участия необходимо на своей странице в социальной сети написать пост на обозначенную тему и сопроводить #КонкурсидейМояТюмень. Наиболее удачные инициативы будут приняты в работу департаментами социальной сферы администрации города.

При публикации постов по любой из выше обозначенных онлайн-акций необходимо использовать также общие хэштеги: #ДеньмолодежиТюмень #Тюменьмолодая #Деньмолодежи #МолодежьТюмени.