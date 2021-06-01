В Тобольске пьяный отец пятерых детей вез 14-летнюю дочь

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

33-летнего жителя с. Дегтярева Тобольского района, севшего за руль в нетрезвом виде, задержали сотрудники ГИБДД. На переднем сиденье автомобиля отец пятерых детей перевозил 14-летнюю дочь, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Мужчина пояснил, что выпил много, литр водки, но он "в адеквате" и готов поставить машину на место, лишь бы полицейские не оформляли на него материал. Сказал, что едет в магазин за хлебом, расстояние до которого примерно километр-полтора. Показания алкотестера составили 1,75 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказали в региональной ГИБДД.

Известно, что в сентябре 2020 года селянина уже задерживали пьяным за рулем. Тогда он отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Учитывая, что права управления транспортом мужчина не имеет, суд приговорил его к десяти суткам административного ареста, которые он уже отсидел. Автомобиль перемещен на спецстоянку. Водитель пытался оказать сопротивление сотрудникам ГИБДД.