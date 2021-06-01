Сотрудникам тюменского "Острова" рекомендовали заменить дезинфицирующие средства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения в торговом центре "Остров" выявили сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области во время межведомственного профилактического рейда 24 июня.

По словам специалиста управления Роспотребназора по Тюменской области Ольги Ширшовой, во всех туалетах нет антисептиков, а для обработки контактных поверхностей используется дезинфицирующее средство, неспособное инактивировать вирусы.

"Должны использоваться средства с высокой вирулицидной активностью, то есть те, которые содержат высокий процент спирта в составе. Кроме того, мы с коллегами рекомендовали сотрудникам центра правильно носить маски, закрывая ими и рот, и нос", - подчеркнула эксперт.

Возле санитайзеров, расположенных на этажах, добавила она, нужно разместить информацию, какое средство для обработки рук в них используется.

Семья Василишиных пришла в центр за покупками в полном составе: родители, сын-подросток и младшая дочка. Глава семьи Андрей пояснил, что в места массового скопления людей они всегда ходят в масках и на всякий случай имеют запасные.

"Ждем того же и от других! Особенно в общественном транспорте все расслабились и перестали носить средства индивидуальной защиты. Думаю, таких надо наказывать вне зависимости от должности, потому что они подвергают опасности других", - подытожил Андрей Василишин.

Напомним, что в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Инна Кондрашкина