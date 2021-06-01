Тюменцев зовут на экскурсию "Путешествие во времени"

| Фото: из сообщества "ТКТТС" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "ТКТТС" во ВКонтакте (архив)

Тематическая экскурсия "Путешествие во времени" начнется в музейном комплексе "Возрождение" на базе Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса 26 июня в 9 часов.

Как сообщается в афише проекта "Вездеход", посетители побывают в русской избе, комнате боевой и трудовой славы, а также комнатах, посвященным памятным датам воинской славы: "Блокпост памяти", "Блиндаж", "Форпост пограничников России", "Огненные версты Афганистана".

Вход бесплатный. Экскурсия пройдет по адресу: ул Таллинская, 1.