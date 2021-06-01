Тюменские студенты внесли предложения в нацпроект о малом и среднем предпринимательстве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Льготный налоговый режим для начинающих предпринимателей, создание единой платформы для поиска единомышленников в бизнесе, а также усиление информирования о мерах финансовой поддержки - такими предложениями в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" поделились студенты тюменских вузов и ссузов на встрече 24 июня в "Конторе пароходства".

Встреча прошла в рамках цикла мероприятий по сбору инициатив молодых жителей области для усовершенствования федерального проекта.

По словам руководителя студенческого центра Тюменской области Екатерины Козеевой, к диалогу через соцсети пригласили как молодых людей, которые в будущем планируют состояться как предприниматели, так и тех, кто выбрал другую профессию, но готов предложить идеи для реализации на федеральном уровне.

"Важно понять, что необходимо сделать, чтобы молодежь, студенты загорелись идеей предпринимательства, активнее открывали свое дело, двигались вперед", - обратился к участникам встречи руководитель центра поддержки предпринимательства в Тюменской области Дмитрий Утьев. Перед началом дискуссии он рассказал, какие возможности и поддержку предлагает регион для начинающих бизнесменов.

Исполнительный директор территориального отделения "Опоры России" Наиль Хакимов напомнил студентам, что тюменский регион, где создан привлекательный инвестиционный климат, считается одним из лидеров по развитию молодежного предпринимательства. Он отметил, что предложения тюменцев отправятся экспертам в Росмолодежь и могут быть учтены на уровне федерации. Предприниматели, которые присутствовали на встрече с тюменскими студентами и помогли организовать обсуждение, призвали молодых людей делиться самыми смелыми идеями, чтобы повлиять на качество взаимодействия бизнеса и власти.

"Я - будущий предприниматель, разрабатываю автоматизированную программу, которая позволит выявить потребности клиентов и будет полезна для бизнеса. На обсуждение пришел, чтобы высказать свои предложения и услышать чужое мнение. Прислушиваться к молодежи важно: у нее быстрый, гибкий ум, в университетской среде умные и перспективные люди общаются друг с другом и формируют новые интересные идеи", - считает студент ТИУ Даниил Чернявский.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Я имею отношение к предпринимательству, стажируюсь в центре развития бизнеса при "Опоре России" и знаю о проблемах предпринимателей. Считаю, что нужно расширять возможности для повышения квалификации работающих в этой сфере специалистов, а также доступность технологических инноваций. Необходимо также усилить меры господдержки бизнеса", - сказала студентка Московского международного университета Арина Хохлова.

Сбор инициатив для включения молодежной повестки в национальные проекты России проходит с 21 июня. Росмолодежь напоминает, что каждый молодой человек может стать автором программы поддержки молодых людей в любой сфере, начиная от образования и культуры, заканчивая наукой и дорожной инфраструктурой. Для этого необходимо изучить интересующие национальные проекты, описать свою идею в удобном формате. После заполнить форму опроса на сайте и прикрепить идею.

Татьяна Ковалева