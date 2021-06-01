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Велосипедист в Тюмени оплатит сбитой пенсионерке расходы на лечение

Происшествия, 17:38 25 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

265 тыс. рублей заплатит тюменский велосипедист сбитой им на пешеходном переходе пенсионерке. У пострадавшей диагностировали переломы костей таза, сообщает прокуратура Тюменской области.

Инцидент произошел 21 июля 2020 года напротив дома № 163/1 по ул. Широтной. Молодой человек на велосипеде сбил 65-летнюю женщину, причинив ее здоровью вред средней тяжести. Потерпевшая обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда и расходов на лечение.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение взыскать с ответчика в пользу пожилой женщины более 265 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

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# велосипедисты , компенсация , суд

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