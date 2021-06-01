Тюменского предпринимателя накажут за отсутствие разметки в одном из кафе "Сити Молла"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На первом этаже в одном из объектов общественного питания торгово-развлекательного центра "Сити Молл" отсутствует разметка для соблюдения социальной дистанции. Предпринимателю грозит штраф от 30 тыс. рублей.

Нарушение выявили во время межведомственного профилактического рейда сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области 25 июня.

По словам главного специалиста регионального департамента потребительского рынка Константина Сорокина, по результатам проверки будет составлен протокол об административном нарушении и направлен в суд для принятия решения.

"Рейды по местам массового скопления людей проводятся более года ежедневно. Чаще всего выявляются такие нарушения, как несоблюдение масочного режима, отсутствие термометрии для сотрудников и нерегулярная уборка помещений и контактных поверхностей. Отмечу, что предприниматели стали относиться к принятым мерам профилактики с пониманием. Нарушений стало меньше, чем в начале введения режима повышенной готовности, но они еще есть", - подчеркнул он.

Со своей стороны специалист областного Роспотребнадзора Анастасия Мамонтова провела санитарно-эпидемиологическое обследование всего торгового центра, в том числе помещений для сотрудников, кладовок, туалетов для персонала и посетителей, проверила необходимые документы.

"Нарушений не выявлено. Все соответствует нормативам, документы в порядке, в наличии необходимый запас масок и дезсредств", - отметила эксперт.

Добавим, что большинство посетителей ТРЦ гуляли в масках, но у некоторых они были спущены на подбородок. При приближении людей в форме тюменцы надевали средства индивидуальной защиты правильно.

Как пояснил инспектор отдела по исполнению административного законодательства УМВД по Тюмени лейтенант полиции Тимур Гусейнов, за несоблюдение масочного режима горожанам сначала делают предупреждение, в случае отказа надеть маску, составляют административный протокол.

Администратор кинотеатра Полина Захарова обратилась к тюменцам с просьбой: "Давайте все носить маски и соблюдать социальную дистанцию, тогда и заражаться перестанем, и кинотеатр будет работать, и ограничения наконец снимут!"

Напомним, что в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Инна Кондрашкина