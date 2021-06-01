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Креативные проекты проекты тюменской молодежи получили поддержку главы региона

Губернатор, 21:22 26 июня 2021

Фото ИА «Тюменская линия»

Более ста активистов молодежных общественных пространств приняли участие в онлайн-встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором накануне Дня молодежи.

Глава региона одобрил проект развития общественного пространства и благоустройства набережной рядом с мультицентром "Контора пароходства", а также ряд других креативных идей, о которых рассказали молодые тюменцы.

За последние 5 лет в Тюменской области появилось 7 новых молодежных общественных пространств. Во встрече с главой региона участвовали активисты мультицентров "Моя территория" из Тюмени, Тобольска и Ишима, Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис", мультицентра "Контора пароходства", молодежного театрального центра "Космос", молодежного Медиацентра, регионального Студенческого совета, а также участники проектов на платформе "Россия страна возможностей".

"У тюменской молодежи есть масса возможностей для самореализации, а полезные инициативы и проекты всегда получат поддержку в региональном правительстве", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , День молодежи , молодежная политика

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