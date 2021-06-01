Артисты на "Вездеходе" поздравили тюменцев с Днем молодежи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Брендированный автобус "Вездеход" сделал остановки в разных местах Тюмени 27 июня. Творческие коллективы и исполнители поздравили заводными номерами жителей областной столицы с Днем молодежи.

Сквер Депутатов стал третей точкой, где 27 июня остановился автобус "Вездеход". До этого он был замечен в сквере "Серебряные ключи" и микрорайоне Видный.

Перед собравшимися у центра "Современник" горожанами выступили вокальная группа "Мята", ансамбль народного танца "Млада" и вокалистка Анна Решетарь с песней собственного сочинения.

Последним номером стало выступление танцевальной студии StandUP. Их выход вызвал настоящий восторг среди детей и подростков. Ребята представили ритмичные танцы под модные хиты в стиле хип-хоп.

В промежутках между выступлениями артистов ведущий рассказывал собравшимся о молодежных пространствах города. Зрители узнали о том, что в Тюмень приезжают лучшие молодежные театры и показывают свои программы в МТЦ "Космос". В "Конторе пароходства" любой желающий может стать участником мастер-классов, лекций на различные тематики. "Все мероприятия направлены на то, чтобы ваша жизнь стала лучше", – сказал ведущий. А, обратившись в мультицентр "Моя территория", инициативные тюменцы смогут реализовать свой проект.

"Вездеход" ездит по Тюмени второй день. 26 июня артисты побывали в сквере Льва Ровнина, на ул. Вьюжной, в сквере Комсомольский, в районе экопарка "Затюменский" и площади Европы.

Инна Пахомова