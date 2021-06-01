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"Картина молодости" в "Конторе пароходства" станет постоянным арт-объектом

Общество, 17:29 27 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Картину молодости" создают тюменцы на веранде мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 27 июня, в День молодежи.

Все желающие могли прислать снимки организаторам. Кроме того, 27 июня горожане могут сфотографироваться в фотобудке, отрезать один из получившихся снимков и повесить на стену.

На "Картине молодости" можно увидеть фотографии разных годов и даже советского времени со штампами фотоателье, на кадрах представлены люди в молодом возрасте.

"Изначально было прислано 40 снимков, сейчас они дополняются фотографиями из фотобудки. В конце дня будет понятно, сколько их всего", – поделился медиаменеджер "Конторы пароходства" Александр Исыпов.

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"Картину молодости" хотят сохранить в "Конторе пароходства" как интересный арт-объект с особенной исторической ценностью.

Полотно с фотографиями тюменцев провисит еще неделю. Организаторы акции продолжат собирать фотографии тюменских родителей в молодости.

Инна Пахомова

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# День молодежи , Контора пароходства , праздник

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