"Картина молодости" в "Конторе пароходства" станет постоянным арт-объектом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Картину молодости" создают тюменцы на веранде мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 27 июня, в День молодежи.

Все желающие могли прислать снимки организаторам. Кроме того, 27 июня горожане могут сфотографироваться в фотобудке, отрезать один из получившихся снимков и повесить на стену.

На "Картине молодости" можно увидеть фотографии разных годов и даже советского времени со штампами фотоателье, на кадрах представлены люди в молодом возрасте.

"Изначально было прислано 40 снимков, сейчас они дополняются фотографиями из фотобудки. В конце дня будет понятно, сколько их всего", – поделился медиаменеджер "Конторы пароходства" Александр Исыпов.

"Картину молодости" хотят сохранить в "Конторе пароходства" как интересный арт-объект с особенной исторической ценностью.

Полотно с фотографиями тюменцев провисит еще неделю. Организаторы акции продолжат собирать фотографии тюменских родителей в молодости.

Инна Пахомова