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"Арендная амнистия" в Тюменской области завершится до 1 июля

Экономика, 08:37 29 июня 2021

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Освобождение от выплаты неустойки (пени) по договорам аренды земельных участков в регионе действует до 1 июля 2021 года, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Чтобы успеть воспользоваться амнистией, арендатору необходимо оплатить сумму основного долга в полном объеме до 1 июля и сообщить об этом в департамент имущественных отношений Тюменской области по электронной почте dio@72to.ru. Уведомление об уплате долга можно направлять в свободной форме и после 1 июля, главное, - не забыть прикрепить к письму платежные документы, подтверждающие оплату до этой даты. Воспользоваться таким правом арендаторы могут однократно.

Амнистия не применяется к договорам, заключенным по результатам аукциона. Также нельзя списать задолженность, которую уже взыскали в судебном порядке. Механизм списания пеней закреплен в постановлении Правительства Тюменской области от 26 октября 2018 года № 414-П.

Cформировать квитанцию для оплаты можно в электронной приемной dioinfo.72to.ru. Для входа в онлайн-приемную арендатору необходимо ввести логин и пароль от портала госуслуг.

Формировать и распечатывать новую квитанцию ежеквартально не нужно, при сканировании QR-кода появится актуальная сумма для оплаты.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Арендная плата за земельные участки вносится ежеквартально равными частями: за первый квартал до 15 февраля, за второй квартал до 15 мая, за третий квартал до 15 августа, за четвертый — до 15 ноября.

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# аренда , Земля

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