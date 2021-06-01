Полсотни экспонатов восстановили поисковики в рамках "Школы реставратора" в Тюмени

| Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского

50 артефактов восстановили поисковики за неделю работы “Школы реставратора” в Тюмени, сообщает областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

40 бойцов поисковых отрядов принимали участие в работе по восстановлению предметов, найденных на местах сражений Великой Отечественной войны, с 14 по 26 июня.

В первую неделю проводились теоретические занятия, направленные на изучение обмундирования и вооружения Красной армии, видов и способов реставрации, техники безопасности при работе с инструментом и химическими реагентами. Каждый участник перед практической работой подробно изучил основные этапы реставрации и теорию ведения научно-реставрационной документации.

Второй частью "Школы реставратора" стала практика. За неделю работы были восстановлены экспонаты, среди которых личные вещи и элементы обмундирования солдат Красной армии, предметы быта. “Значительную часть времени реставраторы уделили деталям советских самолетов ЛаГГ-3 и Пе-2, которые были найдены тюменскими поисковиками в Ржевском районе Тверской области”, — рассказали в областном поисковом центре им. Артура Ольховского.

Отреставрированные экспонаты пополнили музейные фонды областного поискового центра. В будущем их представят в музее истории поискового движения Тюменской области, передвижных выставках поисковиков.

Впервые проект "Школа реставратора" был организован тюменскими поисковиками летом 2015 года. Каждый год количество желающих принять участие в реставрационных работах увеличивается, а сам проект получает поддержку администрации Тюмени – участники "Школы реставратора" трудоустроены в рамках программы "Отряды мэра".