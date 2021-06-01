  • 28 июня 202128.06.2021понедельник
  • USD72,1694
    EUR86,1919
  • В Тюмени 24..26 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец украл из магазина электрические зубные щетки

Происшествия, 15:13 28 июня 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, укравшего электрические зубные щетки, задержали в Тюмени, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Из магазина крупной сети гипермаркетов пропали две электрические зубные щетки на сумму более 9 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 33-летний тюменец. Мужчина в примерочной вскрыл упаковки, спрятал украденное в сумку и покинул магазин. Похищенное изъято во время проведения обыска по месту жительства подозреваемого.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:57 28.06.2021Опытного закладчика из Ярославля осудят в Тюмени по нескольким статьям
15:35 28.06.2021В Тюмени девочка упала с баскетбольного кольца на асфальт
15:13 28.06.2021Тюменец украл из магазина электрические зубные щетки
13:56 28.06.2021Более 80 нетрезвых водителей остановили на дорогах Тюменской области