Тюменец украл из магазина электрические зубные щетки

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, укравшего электрические зубные щетки, задержали в Тюмени, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Из магазина крупной сети гипермаркетов пропали две электрические зубные щетки на сумму более 9 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 33-летний тюменец. Мужчина в примерочной вскрыл упаковки, спрятал украденное в сумку и покинул магазин. Похищенное изъято во время проведения обыска по месту жительства подозреваемого.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.