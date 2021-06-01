Тюменские строители внедрят технологии BIM-проектирования с 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологии информационного моделирования (BIM-проектирования) внедрят в Тюменской области в 2022 году.

Как отметил на онлайн-заседании областного правительства начальник главного управления строительства региона Павел Перевалов, это станет возможным благодаря реализации межведомственного проекта.

"В соответствии с постановлением федерального правительства, с 1 января 2022 года использование технологий BIM-проектирования станет обязательным при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, которые финансируются с привлечением средств бюджета. Определенный опыт работы в этой сфере в нашем регионе уже накоплен", – отметил Павел Перевалов.

Внедрение технологий информационного моделирования требует скоординированных усилий органов власти и профессионального строительного сообщества. Поэтому в рабочую группу по реализации проекта включены представители саморегулируемых организаций изыскателей, проектировщиков и строителей. Использование данной технологии позволит минимизировать риски ошибок при проектировании, увеличить скорость проектирования и проведения государственной экспертизы проектной документации.

Технологии BIM-проектирования применимы в ходе эксплуатации зданий и сооружений для определения первоочередных объектов для реконструкции и капитального ремонта.

"Внедрение технологии BIM-проектирования – важный этап работы по созданию инфраструктурной основы для дальнейшей цифровизации строительной индустрии. Это не только возможность строить в соответствии с современными технологиями, но и в дальнейшем управлять жизненным циклом объекта от введения в эксплуатацию до сноса", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.