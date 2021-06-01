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ФК "Тюмень" начала подготовку к новому сезону

Спорт, 18:54 29 июня 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" начали подготовку к следующему сезону, сообщает пресс-служба клуба.

Первая тренировка сибиряков под руководством главного тренера Игоря Меньщикова состоялась на домашнем стадионе "Геолог".

Началась она с поздравлений Данилу Карпову, которому 28 июня исполнилось 22 года. Ему вручили приз лучшего бомбардира четвертой группы ПФЛ прошлого сезона.

В первой тренировке участвовали 19 футболистов. При этом Георгий Маргиев, получивший повреждение в последнем матче прошлого сезона, занимался по индивидуальной программе.

С "Тюменью" начали готовиться к сезону несколько новобранцев. Большинство из них находятся на просмотрах.

Готовиться черно-белые к сезону будут не только на поле – на этой неделе их ждут тренажерный зал на "Геологе" и тропинки Затюменского экопарка.

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# ФК Тюмень , футбол

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