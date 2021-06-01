В Тюмени запретят левые повороты на пяти участках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Левые повороты на пяти участках дорог запретят в Тюмени с 20 июля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Причина изменений - частые ДТП с пострадавшими из-за несоблюдение очередности проезда перекрестка.

На регулируемом перекрестке ул. Мельникайте и ул. Таймырской исключат левый поворот и разворот при движении по ул. Мельникайте в сторону ул. Федюнинского. Это не только поможет снизить количество дорожных аварий, но и увеличит пропускную способность.

Поворот или разворот можно будет совершить через транспортную развязку ул. Мельникайте – ул. 30 лет Победы либо изменив маршрут движения через ул. Холодильную и ул. Таймырскую.

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

На регулируемом перекрестке улицы Республики в районе примыканий к домам №№ 215а и 216 будет также исключат левый поворот и разворот при движении по ул. Республики в сторону ул. Новаторов. Маневр можно будет совершить через транспортную развязку ул. Республики – ул. Монтажников – ул. 50 лет Октября.

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

На нерегулируемом перекрестке ул. Полевой с ул. Комбинатской запретят левые повороты при выезде с ул. Комбинатской на ул. Полевую. Безопасный выезд можно будет сделать через светофор на перекрестке ул. Пролетарской и ул. Полевой.

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

На участке по ул. Харьковской исключат левые повороты с прилегающих примыканий у домов №№ 59а и 57/3. Выехать на ул. Харьковскую можно будет через перекресток ул. Минская – Харьковская. При этом возможность повернуть к жилым домам с ул. Харьковской сохранится.

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

На улице 50 лет ВЛКСМ запретят левый поворот с примыкания у здания № 107. Возможность повернуть к жилым домам с ул. 50 лет ВЛКСМ сохранится.

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Автолюбителей просят быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.