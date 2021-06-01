В Тюменской области пять человек утонули за два месяца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять человек утонули в Тюменской области в мае и июне. Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, причины установлены в пяти случаях, связанных с гибелью на воде. По некоторым происшествиям еще продолжают проводить проверку сотрудники регионального Следственного комитета.

За порядком на водоемах помимо полиции следят сотрудники ГИМС. 29 июня состоится очередной рейд. Инспекторы ГИМС проводят с отдыхающими беседы, дают рекомендации и советы, информируют о правилах поведения на воде. "Если видим на водоемов детей без взрослых, то уводим их от места купания. Стараемся найти родителей, либо законных представителей", – добавил Александр Зубарев.

Отметим, за купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность.

Купаться тюменцы могут в трех озерах – Кривое на базе отдыха "Верхний бор", Липовое и водоем на территории центра санаторного типа "Серебряный бор".

Для пассивного отдыха, без организации пляжных зон, функционируют восемь рекреационных зон на реке Туре, прудах Войновский, Южный и Плехановский, обводненных карьерах Северный, Утиный и Школьный, а также на водном объекте в сквере Серебряные ключи.