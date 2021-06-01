В Тюменской области задержали подозреваемых в вымогательстве денег и нападении на девушку

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Подозреваемых в вымогательстве денег у прохожего и нападении на девушку задержали сотрудники Росгвардии в Тюменской области.

Преступления совершены в Тюмени и Заводоуковске, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

"Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информацию о том, что на улице Широтной молодые люди, угрожая ножом, вымогают деньги у прохожего. Прибыв к месту происшествия, правоохранители задержали одного из злоумышленников – ранее судимого местного жителя. Второй нападавший, увидев подъезжающую патрульную машину, пытался скрыться, но вскоре его тоже задержали", – рассказали силовики.

Второй случай произошел в Заводоуковске. На пульт дежурной службы поступило сообщение о нападении двух неизвестных на девушку на веранде одного из жилых домов. Правоохранители задержали схожих по описанию мужчин в одном из ближайших дворов. Пострадавшей оказали необходимую медпомощь. Ее жизни ничего не угрожает.

Всех злоумышленников доставили в местные отделы полиции.