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Глава Тобольского района подарил двух поросят юному блогеру

Общество, 15:59 29 июня 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Двух поросят подарил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин 12-летнему Коле Криванкову из с. Булашово, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мальчик давно мечтал о собственной свиноферме. Об этом он рассказал в интерактивном проекте районного инвестиционного офиса "Бизнес – детям!". Коля завел собственный ютуб-канал "ЛПХ Сибирский продукт", где вместе с родителями рассказывает о жизни семьи в деревне.

"Раньше мы жили в городе, потом переехали в деревню. Мне здесь нравится гораздо больше – свежий воздух, можно заниматься огородом и разводить животных. Мои родители фермеры и я хочу продолжать их дело. Свиноводство я считаю самым продуктивным направлением. Птица может перестать нестись, у коров могут упасть удои, а со свиньями всегда будешь с мясом", - рассказал будущий фермер.

администрация Тобольского района

Весной этого года многодетная семья Криванковых заключила социальный контракт по программе "Самообеспечение". На полученную поддержку в 250 тыс. рублей купили двух коров и стройматериалы для хозпостроек. В семье четверо детей, со дня на день ожидают появления пятого малыша.

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# Леонид Митрюшкин , ЛПХ , Тобольский район , фермерство

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