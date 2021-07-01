Пятеро тюменских педагогов отправятся на всероссийский конкурс "Сердце отдаю детям"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Пять педагогов из Тюменской области готовятся ко всероссийскому этапу конкурса "Сердце отдаю детям".

Заочный отборочный тур пройдет с августа по октябрь, очный финальный – с ноября по декабрь, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

На областном конкурсе лучшими стали Александр Суханов из детско-юношеского центра "Авангард" в номинации "Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности". Также он стал абсолютным победителем конкурса по итогам начисленных баллов; Елена Щеткова из центра "Авангард" в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью"; Александр Мохирев - тренер по дзюдо спортивной школы "Тура" в номинации "Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности"; Ольга Маркова из центра развития творчества детей и юношества "Контакт" в номинации "Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности"; Александр Тихонов из центра развития творчества детей и юношества "Грант" в номинации "Педагог дополнительного образования по технической направленности".

"Для меня эта победа долгожданная. В 2017 году участвовал в городском этапе конкурса "Сердце отдаю детям", но, к сожалению, не занял призовое место. В этот раз я с нетерпением ждал результатов, волновался до последней минуты, как члены жюри оценят открытый урок, так как я применил инновационные педагогические методы. Конечно, это нелегкая победа. Соперники были очень сильные, особенно из Голышмановского района, но уникальность модульной программы, ее профориентация, практикоориентированность были высоко оценены комиссией", - рассказал Александр Тихонов.

На региональном этапе конкурса профессионализм продемонстрировали более 20 педагогов из Тюмени, Заводоуковска, Голышманово, Тюменского, Ишимского, Тобольского и других районов.