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Имя главного дирижера Тюменского филармонического оркестра назовут в июле

Общество, 17:49 29 июня 2021

ТКТО | Фото: ТКТО

Имя главного дирижера Тюменского филармонического оркестра станет известно в первой декаде июля.

Об этом на пресс-конференции, посвященной организации фестиваля "Лето в Тобольском кремле", сообщил директор Тюменской филармонии Александр Березин.

"По итогам заседания рабочей группы на должность главного дирижера рекомендованы четыре человека. До конца недели эти кандидатуры будут обсуждаться в региональном департаменте культуры. Далее пройдут консультации с дирижерами. Думаю, в первой декаде июля фамилия главного дирижера будет названа", - сказал он.

Александр Березин добавил, что изначально в списке кандидатов было 26 претендентов, из них отобрали четверых по итогам работы с Тюменским филармоническим оркестром.

Генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева добавила, что одним из главных условий для кандидатов стало постоянное проживание в Тюмени.

"Обсуждение было публичным, каждый мог высказаться после игры под руководством того или иного дирижера. Музыканты отмечали, что после некоторых дирижеров у них мурашки бежали от сыгранного репертуара, от эмоций и настроения, которые царили в самом оркестре. Дирижерам понравился наш оркестр, и оркестру понравились те дирижеры, которых внесли в окончательный список. Поэтому ждем окончательного решения", - добавила Надежда Казначеева.

Любовь Голышева

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# дирижер , Надежда Казначеева , Тюменский филармонический оркестр

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