В Тюмени в пиццерии нашли нарушение санитарных норм против COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения выявили в кафе по улице Василия Подшибякина сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области во время межведомственного профилактического рейда 29 июня.

"На момент осмотра установлено отсутствие дезинфицирующих средств, анкетирование на предприятии не ведется", - отметила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ирина Кунгурова.

Графики уборки в порядке, добавила она, есть необходимый запас масок и перчаток.

По словам руководителя пиццерии и уличного кафе Елены Колотовой, их коллектив не хочет повторения событий 2020 года, поэтому старается неукоснительно выполнять все предписания.

"Каждый сотрудник носит маску и перчатки, гостям предлагаем специальные салфетки и дезсредства, проветриваем рабочее помещение, ведем термометрию сотрудников. На имеющемся сейчас дезинфицирующем средстве нет информации о его вирулицидном эффекте, значит, оно не способно инактивировать вирусы. Нужное средство уже заказали, нарушение исправим", - подчеркнула она.

В соседнем магазине разливных напитков также выявили нарушения - на момент проверки продавец была без маски, а на полу в торговой точке отсутствовала разметка.

Как пояснили представители департамента потребительского рынка региона, за нарушения владельцам может грозить административное наказание в виде штрафа.

Напомним, что в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Инна Кондрашкина