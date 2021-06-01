Тюменские дачники и садоводы будут оплачивать вывоз мусора по льготному тарифу с 1 июля

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Льготный тариф по обращению с ТКО предусмотрен для дачных и садовых обществ Тюменской области.

Тюменское экологическое объединение напомнило, что с 1 июля дачники региона будут оплачивать услугу по обращению с коммунальными отходами по-новому и пояснило порядок вывоза мусора.

"Законодательно статус дачных и садовых обществ не изменился – они также остаются юридическими лицами, объединяющими дачников и садоводов. Но благодаря мере поддержки, предложенной губернатором Тюменской области Александром Моором, оплачивать услугу по обращению с ТКО они теперь будут по льготному тарифу", – пояснила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

При этом порядок предоставления услуг для садоводов не изменится и будет осуществляться в полном объеме. Стоимость составит 84,52 руб. с человека.

Как и раньше, вопрос по организации вывоза мусора будет определяться исходя из данных, указанных руководством СНТ в договоре с региональным оператором. Поэтому важно учесть реальные объемы ТКО, которые нужно вывезти, и правильно определить периодичность.

Кроме того, председателям СНТ важно своевременно информировать регоператора о сезонных изменениях, ведь число пребывающих и постоянно проживающих на дачах тюменцев обычно сильно отличается в летний период и зимнее время. Это позволяет организовать работу спецтехники по самому оптимальному и удобному для участников СНТ графику.

Руководство СНТ или ДНТ должно установить достаточное число емкостей и организовать регулярную уборку на прилегающей территории. Важно также, чтобы расположение емкостей было удобно жителям и доступно для проезда спецтехники.