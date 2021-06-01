Более пятисот человек проголосовали за бренд для тюменских спасателей

| Фото: moi-portal.ru | Фото: moi-portal.ru

586 человек проголосовали за логотип для тюменских пожарных и других служб спасения, которые действуют в ЧС. Голосование проходит на сайте Moi-portal.ru, сообщает медиацентр молодежной политики региона.

Большая часть голосов отдана работе digital-агентства Content Service. Оно создало проект под названием "Адвокаты природы", которое означает защиту от пожаров и других катаклизмов, например регулярных подтоплений. В основе логотипа находятся знак "STOP", который отражает задачу спасателей остановить стихию.

На втором месте - digital-агентства "Менделеев маркетинг", которое сфокусировалось на доработке концепции "ТюменьСпас". В основе логотипа авторы использовали хвойный лес как символ красоты тюменской природы и щит, который символизирует заботу тюменских спасателей.

Третье место занимает логотип "Stop Fire" от команды медиацентра. Он олицетворяет стихии — воду и огонь, которые в сочетании дают позитивный исход любому ЧП.

На онлайн-платформе также представлены идеи брендирования от креативного агентства FOL’GA, дизайн-студии Gruppa, дизайнеров Дмитрия Копьева и Виктории Хитевой маркетингового агентства Plan A Marketing. Они составили концепции новых символов, логотипов или медалей с идентичностью тюменских спецслужб.

Голосование на сайте проекта "Дело храбрых" закроется 5 июля. Также по ссылке можно пройти интерактивную игру, которая поможет закрепить правила безопасности в пожароопасный период и посмотреть полезные материалы о борьбе с пожарами в регионе.