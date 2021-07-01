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ТИУ включили в реестр всероссийской Книги почета

Общество, 17:32 01 июля 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Тюменский индустриальный университет включен в федеральный реестр "Всероссийская Книга почета" 2021 года. Вуз получил свидетельство установленного образца и сертификат за активное участие в социально-экономическом развитии региона на основании рекомендации правительства Тюменской области, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Ректор ТИУ Вероника Ефремова отметила, что включение ТИУ в реестр всероссийской Книги почета – это высокая оценка деятельности региональными органами власти, независимыми, авторитетными государственными институтами.

"Это значит, что нас положительно воспринимают наши абитуриенты, поддерживают выпускники, ценят партнеры. В течение последних пяти лет в рамках программы развития университета вуз включился в реализацию ряда масштабных проектов развития региона. Новая стратегия университета также предполагает мероприятия, направленные на улучшение социально-экономической устойчивости нашего города и области", – сказала она.

Федеральный реестр всероссийской Книги почета формировался совместно с государственными и муниципальными органами власти.

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