Подростки звонят на детский телефон доверия чаще зимой, чем летом

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Обсудить возникающие проблемы, разобраться в причинах конфликтной ситуации и путях ее решения помогают психологи детского телефона доверия в Тюменской области.

Ежедневно на круглосуточный номер 8-800-2000-122 поступают звонки от детей, подростков, родителей и других граждан.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" оператор детского телефона доверия в Тюменской области, реже всего звонят летом, когда за сутки может поступить всего два звонка, чаще – в осенне-зимний период, когда число обращений достигает 40 в сутки.

"Зимой и осенью звонков больше. Это такая пора, когда пасмурно, темнеет рано, может возникнуть депрессивное состояние. Видимо у людей немного подавленное состояние и, возможно, в связи с этим учащаются недомолвки между собой, стычки, конфликты. А весной и летом звонков меньше, особенно в ночное время", - рассказала она.

Что же касается продолжительности звонков, то они могут быть разными. Кому-то достаточно 15-20 минут, а некоторым требуется час-полтора, чтобы его услышали и посочувствовали.

Отметим, операторами детского телефона доверия работают квалифицированные психологи с высшим образованием и опытом работы. Они помогают разобраться в причинах возникшего состояния, наметить пути решения возникшей проблемы, и просто выслушать.

"Возможность выговориться — уже полдела: пока человек не поделился наболевшим, он не способен объективно оценить ситуацию и найти из нее выход. Не стоит выбирать путь проб и ошибок, рискуя еще больше осложнить собственное положение. Получив своевременный совет и поддержку, есть возможность быстрее во всем разобраться и качественно изменить ситуацию", - отмечают специалисты.

Напомним, детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Специалисты оказывают помощь бесплатно и анонимно. Это особенно важно, если ребенок срочно нуждается в поддержке. Также функционирует сайт детского телефона доверия.

Любовь Голышева