На веранде "Конторы пароходства" прочтут лекцию "Жить (не) осознанно. Как мозг управляет нами?"

| Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

Лекция "Жить (не) осознанно. Как мозг управляет нами?" состоится на веранде мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 3 июля, начало в 15 часов, сообщают организаторы.

Спикером выступит сооснователь диджитал-компании The Architect и основатель кофейни "Флоу" Александр Сучков. Он расскажет о ментальном здоровье, причинах стресса, о том, что такое "я" и как оно появилось.

Также Александр Сучков расскажет о модели социального поведения SCARF.

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