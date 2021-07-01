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На веранде "Конторы пароходства" прочтут лекцию "Жить (не) осознанно. Как мозг управляет нами?"

Общество, 09:18 01 июля 2021

сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

Лекция "Жить (не) осознанно. Как мозг управляет нами?" состоится на веранде мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 3 июля, начало в 15 часов, сообщают организаторы.

Спикером выступит сооснователь диджитал-компании The Architect и основатель кофейни "Флоу" Александр Сучков. Он расскажет о ментальном здоровье, причинах стресса, о том, что такое "я" и как оно появилось.

Также Александр Сучков расскажет о модели социального поведения SCARF.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# Контора пароходства , лекция

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