В Тюменской области участникам фестиваля "Любовь и верность" предстоит снять спортивный ролик и почитать сказку на ночь

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участникам фестиваля "Любовь и верность" предлагают пройти спортивный челлендж и прочесть сказку на ночь. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор форума, руководитель ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область" Наталья Неделько.

По ее словам, сам фестиваль пройдет 10 июля в Тобольском драматическом театре.

Первый челлендж "Спортивная семья" уже стартовал. Тем, кто желает стать участником фестиваля, нужно зарегистрироваться в группе ВКонтакте, снять ролик, на котором семья занимается спортом, делает заядку и так далее и выложить с хештегом #фестивальлюбовьИверность.

"Для второго нашего челленджа "Сказка на ночь" мы предлагаем папам, дедушкам, племянникам, дядям, старшим братьям прочитать сказку на ночь народную, короткую младшим в семье, снять видео или выложить в соцсетях или просто зачитать сказку, если младших уже нет, и выложить на странице с хештегом #семейныйфествиальсказкананочь до 5 июля", - говорит Наталья Неделько.

Всех участников фестиваля "Любовь и верность" в день его проведения ожидают мастер-классы, выступления творческих коллективов.

"Мы обращаемся ко всем, кто пожелает присоединится к нашему семейному форуму: принесите с собой упакованный подарок, по желанию. Взамен вы получите билетик подарка. Ваши подарки поместят в общий мешок. В конце мероприятия вы достанете случайный подарок. Приветствуются как купленные, так и сделанные своими руками", - сказала Неделько.

Более подробная информация в группе ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область".

Анжела Лебедева